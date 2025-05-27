Çorum'da Kadın Kursiyerlerin El Emeği Ürünleri Sergilendi

Kadın kursiyerlerin el emeği ürünleri büyük beğeni topladı

ÇORUM - Çorum'da Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca aldıkları eğitimle ürettikleri ürünler, açılan sergide yoğun ilgi gördü.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, 27-29 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Bedesten'de çeşitli etkinlikler ve sergi açılışı gerçekleştirildi. Etkinlikte down sendromlu bir çocuğun babasıyla gerçekleştirdiği dans gösterisi, halk oyunları gösterileri vatandaşlardan büyük alkış topladı. Çorum'daki Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslarda eğitim alan kadınların yaptığı ürünlerden oluşan sergi, protokol üyeleri tarafından yapılan açılışla ziyarete açıldı. El işi örme sanatı, çini sanatı, giyim tasarımları ve birçok farklı alanda hazırlanan ürünler, vatandaşların beğenisine sunuldu. Programa katılan Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, sergilenen ürünleri inceleyerek bilgi aldı. Sergi 29 Mayıs'a kadar devam edecek.

"Bu el birliği ve gönül birliği şükür ilimizde fazlasıyla var"

Açılan sergide Çorumlu kadınların eserlerin yer aldığını söyleyen Çorum Valisi Ali Çalgan, "Ben Çorumlu hanımların ve Çorumluların yeteneklerine, el becerilerine şahit birisi olarak her yerde yüzümüzün akıyla ilimizi temsil ediyorlar. Çok güzel eserlerin olduğunu görüyorum. Yapılan bu güzel eserler ancak el birliğiyle meydana getirebilir. Bu el birliği ve gönül birliği şükür ilimizde fazlasıyla var" dedi.

"Bu eserler azmin, sabrın birer yansımasıdır"

Yapılan eserlerin büyük emekle yapıldığını belirten Çorum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe de, "Bugün sergilediğimiz eserler, kursiyerlerimizin el emeği, göz nuru ürünleriyle hayat bulmuştur. Bu eserler sadece sanatın değil, aynı zamanda azmin, sabrın sürekli gelişiminde birer yansımasıdır. Sergilenen eserler sadece kursiyerlerimizin değil aynı zamanda toplumumuzun da ortak başarısını sergilemektedir" diye konuştu.

"Hayat boyu öğrenme yaşam boyu süren bir eğitim faaliyetidir"

Sergi açılışında eğitime dikkat çeken Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da "Hayat boyu öğrenme yaşam boyu süren bir eğitim faaliyetidir. 7'den 70'e herkesin katılım sağladığı bir etkinlikler bütünüdür. Ülkemizin en değerli sermayesi olan beşeri sermayeyi daha nitelikli hale getirebilmek için en önemli unsur eğitimdir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece eğitim çağındaki nüfus değil aynı zamanda eğitim çağının dışındaki vatandaşların eğitime erişimini, öğrenme faaliyetlerine katılımını artırmayı, öğrenme fırsatı hakkında halkımızı bilinçlendirmeyi, öğrenmeyi teşvik etmeyi, geçmiş ve günümüzdeki bağı kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.