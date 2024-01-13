Çorum\'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tahir Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Çorum'da aracıyla ile seyir halinde iken geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Tahir Arslan, doğum yeri olan Alaca İlçesi'nde tson yolculuğuna uğurlandı.

Yozgat'da görevli Polis memuru Burak Arslan'ın babası olan Tahir Arslan cenazesi, öğle namazına müteakip Sebilullah Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alaca yeni mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine İlçe Kaymakamı Hicabi Aytemur, Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca Emniyet Müdür Vekili Anıl Kırıkçı ile çok sayıda polis ve vatandaş katıldı. - ÇORUM