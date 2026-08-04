Çorum'da anız yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Çorum'da anız yangını kontrol altına alındı

Çorum\'da anız yangını kontrol altına alındı
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Çorum'da yerleşim yerlerine yakın bir tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin koordineli müdahalesiyle söndürüldü. Ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı, çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan anız yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde kısa süre önce hasadı yapılan bir tarlada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangınını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve arazözler de yangına müdahale etti. Çorum Belediyesi Taş Ocağı'na ait kepçeler de yangının ilerlemesini önlemek amacıyla söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın, içinde Çorum Şehitliği'nin de bulunduğu ağaçlık alana ve çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler bölgede yeniden alevlenme riskine karşı bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

İtfaiye, Çorum, Yerel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da anız yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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