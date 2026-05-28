Çorum\'da kent protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı

28.05.2026 14:01  Güncelleme: 14:03
Çorum Valiliği ve Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programında protokol ve vatandaşlar bir araya geldi, dualar edildi.

Çorum'da Kurban Bayramı dolayısıyla Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, eller semaya açılarak dualar edildi. Daha sonra Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, törene katılan protokol üyeleri, kurum amirleri ve vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Programda konuşan Vali Ali Çalgan, "Ben kestiğiniz kurbanların kabul olmasını, ibadetlerinizin kabul olmasını, yaptığınız yardımların misliyle kabul görmesini, makbul olmasını diliyorum. Yuvalarınızda, evlerinizde bayram şenliğini ağız tadıyla dolu dolu yaşamanızı temenni ediyorum" dedi.

"Kurban sevginin, muhabbetin arttığı günün ve bayramın adı"

Kurban bayramının manevi değerlerinden bahseden Çorum Belediye başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, "Kurban yakınlaşmak, yaklaşmak demek. Kurban sevginin, muhabbetin arttığı günün ve bayramın adı. Rabbim aramızdaki o sevgiyi, saygıyı, muhabbeti arttırsın. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. Rabbim nice bayramlara huzur içerisinde, mutluluk içerisinde, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde inşallah yaklaştırsın" diye konuştu. - ÇORUM

