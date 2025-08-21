Çorum\'da Mahalle Konserleri Başladı

Çorum Belediyesi'nin yaz akşamlarını şenlendirmek amacıyla düzenlediği mahalle konserlerinin ilki, Gülabibey ve Mimar Sinan mahallelerinin kesişim noktası olan Rüstem Eren Parkı'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği mahalle konserleri etkinliği, spor ve oyun etkinlikleriyle start aldı. Langırt, bilek güreşi, masa güreşi ve ahşap oyuncak yapımı gibi çeşitli aktivitelerle çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileleri de bu coşkuya ortak oldu. Rüstem Eren Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yanı sıra, Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Arif Çınar ve mahalle sakinleri katıldı. Rüstem Eren Parkı'nda gerçekleştirilen mahalle konserine katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sevgi seli ile karşılandı. Parka gelen Başkan Aşgın vatandaşların ve çocukların ilgisiyle karşılanırken, vatandaşlar fotoğraf çektirebilmek için adeta birbiri ile yarıştı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Mahalle Konserleri etkinlikleri kapsamında sahne alan İbrahim Sarıca'nın seslendirdiği türküler eşliğinde vatandaşlarla halay çekti.

Konser öncesinde konuşma yapan Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli Çorum Belediyesi'nin ekip olarak hizmet konusunda mesai gözetmeksizin çalıştığını belirterek, "Belediye Başkanımız göreve geldiği günden itibaren durmaksızın çalışıyor. Başkanımız bir bakıyoruz parklarda, bir bakıyorsunuz mahalle aralarında, bir bakıyorsunuz dağlarda Çorum için su arıyor. Rüstem Eren Parkımız pırıl pırıl. Yapılan bakım ve aydınlatma çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Başkanımızdan geçtiğimiz yıl konserde 3 kapalı durak talebinde bulunmuştuk. Belediye Başkanımız hemen talimat vererek 3 kapalı durağımızı mahallemize kazandırdı. Başkanımızın da destekleriyle mahallemiz her geçen gün güzelleşmeye devam edecek" dedi.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar da mahallesine yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Aşgın'a teşekkür etti.

Çorum halkını birbirinden güzel etkinliklerle buluşturduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "7'den 70'e herkesi burada görmek bizleri fazlasıyla mutlu etti. Mahallelerimizi adım adım geziyor, muhtarlarımızla işbirliği içerisinde, istekleri ve talepleri doğrultusunda, hiçbirini birbirinden ayırmadan tüm mahallelerimizi güzelleştiriyoruz. Biz halkın duası ve hakkın rızası için hizmet ediyoruz" diye konuştu.

Seçim vaatleri arasında yer alan şehir ormanlarından bir tanesinin Gülabibey Mallesi'nde yapılacağını hatırlatan Aşgın, "Şehir Ormanımızın projesi hazır. En güzel ağaçlarla, piknik alanlarıyla şehir ormanımızı kazandırıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Diş Hastanemizin hemen üzerinde kalan ormanlık alanda da piknik alanı olması için çalışmalara başlayacağız. Burada da çalışmalara ara vermeden başlayacağız" ifadelerine yer verdi. - ÇORUM