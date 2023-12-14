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Çorum'da öğretmenlerden oluşan arama kurtarma ekibi göreve hazır - Son Dakika
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Çorum'da öğretmenlerden oluşan arama kurtarma ekibi göreve hazır

Çorum'un Osmancık ilçesinde, tamamı öğretmenlerden oluşan 30 kişilik arama ve kurtarma ekibi, aldıkları eğitimler ile göreve hazır hale geldiler. Gönüllü öğretmenlerden oluşan ekip, afet ve acil durumlarda AFAD ile koordineli çalışacak şekilde yetiştirildi.

Çorum\'da öğretmenlerden oluşan arama kurtarma ekibi göreve hazır
14.12.2023 - 17:14,
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Çorum'un Osmancık ilçesinde, tamamı öğretmenlerden oluşan 30 kişilik arama ve kurtarma ekibi, aldıkları eğitimler ile göreve hazır hale geldiler.

Gönüllü öğretmenlerden oluşan 30 kişilik arama ve kurtarma ekibi Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda 'Acil Durum Ekipleri' eğitimini aldı. Aldıkları ve alacakları eğitimle olabilecek felaketlere karşı hazır bekleyen ekip Afet/Acil durumlarda AFAD ile koordineli çalışacak.

'MEB AKUB ekiplerinin nitelikleri artırılacak'

Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) bünyesinde şu anda 2 bin 490 personel bulunuyor ve 83 birimden oluşuyor. Bakanlık, MEB AKUB'un birim sayısını bir yıl içinde 2 katına çıkarmayı, nitelik ve nicelik olarak da gelişimi hedefliyor.

UNICEF ortaklığıyla yürütülen "Afet Öncesinden Sonrasına Eğitim Projesi" ile ekiplerin niteliklerinin artırılmasının yanı sıra, eğitim öğretim hizmetlerinin afet dönemlerinde kesintisiz sürdürülmesi; öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarda afet bilinci, afet öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenlerin anaokulundan itibaren kalıcı hale getirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Proje sürecinde, MEB Afet ve Acil Durum Eylem Planı güncellendi, her kademedeki öğrencilerin afet farkındalıklarını geliştirmeye yönelik içerikler hazırlandı, içeriklerin bulunduğu MEB AKUB elektronik platformundan bilgi ve operasyonlara erişim sürecinin daha aktif yönetilmesi sağlandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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