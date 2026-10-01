Çorum'da okul servisleri dronla denetlendi, uygulama yıl boyu sürecek - Son Dakika
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Çorum'da okul servisleri dronla denetlendi, uygulama yıl boyu sürecek

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Çorum\'da okul servisleri dronla denetlendi, uygulama yıl boyu sürecek
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Çorum'da öğrencilerin güvenli ulaşımı için okul çıkış saatlerinde servis araçlarına yönelik dron destekli denetim yapıldı. Emniyet, jandarma, belediye ve milli eğitim personelinin katıldığı uygulama okul güzergahlarında sürdü; denetimlerin yıl boyunca süreceği belirtildi.

Çorum'da ekipler, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla servis araçların yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çorum Belediyesi ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin katılımıyla oluşturulan trafik komisyonu, öğrencilerin okul çıkış saatlerinde geniş çaplı bir uygulama yaptı. Öğrencilerin okullarından sorunsuz bir şekilde ayrılmaları ve servis araçlarıyla evlerine güvenle ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlere, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de dron ile destek verdi. Ekiplerin okul çevrelerinde yürüttüğü uygulamalar, Fen Lisesi, Başöğretmen Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Hayrettin Karaman Kız ve Erkek İmam Hatip Lisesi ile Çepni İlkokulu güzergahlarında yapıldı. Trafik akışının düzenlendiği ve servis araçlarının kurallara uygunluğunun kontrol edildiği dron destekli denetimlerin, yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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