Çorum'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

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ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Akşemseddin Caddesi'nde seyir halindeki 19 AEB 244 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.