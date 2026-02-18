Çorum'da Ramazan Coşkusu - Son Dakika
Çorum'da Ramazan Coşkusu

Çorum\'da Ramazan Coşkusu
18.02.2026 23:35
Çorum'da Ramazan'ın ilk teravih namazı Akşemseddin Camii'nde yoğun katılımla icra edildi.

Çorum'da Ramazan ayının ilk teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, Akşemseddin Camii'ne akın etti.

Çorum'da Ramazan ayının ilk teravih namazı için 7'den 70'e vatandaşlar camilerin yolunu tuttu. İlk merkezinde bulunan Akşemseddin Camii'nde de yoğunluk oluştu. Teravih namazında Ramazan ayının İslam alemine, ülkeye ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunularak dualar edildi.

"Rabbim nice teravih namazları kılmayı bizlere nasip etsin"

Ramazan ayının gelmesinin sevincini yaşadığını ifade eden Doğan Boduç isimli vatandaş, "On bir ayın sultanı Ramazan ayını bugün karşılamış bulunmaktayız. Güzel bir ortamda hocalarımızın arkasında namaz kılabildik. Rabbim bu günleri bizlere gösterdi. Burada küçük yaşta cemaatlerimiz var. Çocuklarımız, gençlerle birlikte aynı safta durmak ve namaz kılmak çok güzel. Rabbim nice ramazanları ve teravih namazları kılmayı bizlere nasip etsin" dedi.

"Özlemle beklediğimiz on bir ayın sultanı bugün kıldığımız teravih namazı ile başlamış oldu"

Kılınan teravih namazının ardından konuşan Akşemseddin Cami İmamı Sefa Kırcı da, "Tüm islam aleminin Ramazan'ı şerifi hayırlı ve mübarek olsun. Özlemle beklediğimiz on bir ayın sultanı bugün kıldığımız teravih namazı ile başlamış oldu. Cemaatimizle, çocuklarımızla buluştuk. Onlar bu caminin gülleri. İnşallah bu gecede hep beraber ilk sahurumuza kalkacağız. Bütün Çorum'un ve bütün Türkiye'nin ışıkları aynı saatte yanacak. İnşallah bu ayı Kuran'la, hatimlerimizle, tevhidlerle ve yasini şeriflerle değerlendirebilmeyi Rabbim nasip cümlemize nasip eylesin" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorum'da Ramazan Coşkusu - Son Dakika

