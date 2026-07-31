Çorum’da rap konserinde özel bireyler doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Çorum’da rap konserinde özel bireyler doyasıya eğlendi

Çorum’da rap konserinde özel bireyler doyasıya eğlendi
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Çorum’da rapçi Ahmet Özhan Güven ve Kanun Azap’ın sahne aldığı konserde özel bireyler, çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi.

Çorum'da rapçi Ahmet Özhan Güven ve Kanun Azap'ın sahne aldığı konserde özel bireyler, çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi.

Çorum Belediyesi, Çorum Kent Konseyi ve Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin iş birliğinde "ritmi yakalayalım, engelleri aşalım" sloganıyla gerçekleştirilen konserde rap müziğin sevilen isimleri Ahmet Özhan Güven ve Kanun Azap'ın sahne aldı. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen konserde engelli ve özel bireyler, çocuklar ve gençler birlikte doyasıya eğlendi. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlene programda çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Özellikle çocuklar ve engelli bireyler, palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve maskotlarla doyasıya eğlendi.

Renkli anlara sahne olan programa Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da katılarak çocukların sevincine ortak oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum’da rap konserinde özel bireyler doyasıya eğlendi - Son Dakika

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