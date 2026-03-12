Çorum'da Şehitlikte Bakım ve Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
Çorum'da Şehitlikte Bakım ve Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Çorum\'da Şehitlikte Bakım ve Temizlik Çalışmaları Başlatıldı
12.03.2026 19:27
Çorum'da Ramazan Bayramı öncesinde şehitlikte bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.

Çorum'da Ramazan Bayramı öncesinde şehitlikte bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı seferlik kapsamında Çorum'da şehitlikte kabirlerin bakım ve temizliği yapıldı. Bu kapsamda, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde şehitlikte bir araya gelen katılımcılar, kabirlerin bakım ve temizliğini yaptı. Çocukların katıldığı çalışmanın ardından şehit kabirleri tek tek ziyaret edildi. İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç tarafından da şehitler için dua edildi.

"Gelecek nesillere, kahramanlarımızın hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur"

Tüm şehit mezarlarının bakım, temizlik ve onarımlarının yapılacağını söyleyen Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Sahit Aydın, "Bu toprakları bizlere vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldığımız al bayrağımıza rengini veren aziz kahramanlarımıza olan minnet borcumuzun küçük bir nişanesini sunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, ilgili kurumların desteği ile 81 ilimiz genelindeki tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliği bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. Aynı zamanda şehitlerimizin mevcut durumlarını da kayıt altına alarak gerekli çalışmaların yapılması için takip ediyoruz. Gelecek nesillere, kahramanlarımızın hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da Şehitlikte Bakım ve Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Çorum'da Şehitlikte Bakım ve Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
