Ölüm yoluna EDS sistemi kuruldu - Son Dakika
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Ölüm yoluna EDS sistemi kuruldu

18.08.2022 18:59
Ölüm yoluna EDS sistemi kuruldu

Çorum'da son günlerde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yaşandığı çevre yoluna "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" kuruldu.

Çorum'da son günlerde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yaşandığı çevre yoluna "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" kuruldu.

Yaydiğin Kavşağı ve Çimento Köprülü Kavşak güzergahları arasında çift yönlü olarak devreye alınan sistemle birlikte hız denetimleri de başladı. Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, 2021-2030 Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi doğrultusunda şehirlerarası karayollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)/Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi"nin Yaydiğin Kavşağı ile Çimento Köprülü Kavşak güzergahları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından kurulumunun tamamlandığını açıkladı.

Çorum- Ankara yolu ile Samsun yolu çıkışı arasında 10 bin 656 metrelik bölümde çift yönlü Ortalama Hız Sistemi'nin bulunduğu bölgelere sürücüleri bilgilendirmek amacıyla trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirildiğini anlatan Demir, "Otomobiller için 70 kilometre, kamyon, kamyonet ve otobüsler için 50 kilometre olup diğer araçlar ise Karayolları Trafik Yönetmeliği 100. Maddesinde belirtilen hız limitleri Karayolları 73. Şube Şefliğince trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirilmiştir. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)/Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile belirtilen noktalarda ve güzergahlarda yapılan hız ihlal denetimlerinin yanında trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için tüm kavşaklarda anlık olarak trafik kuralları ihlalleri (emniyet kemeri takmamak, kırmızı ışıkta geçmek ve araç kullanırken cep telefonu kullanmak vb.) yapan sürücülere yönelik sistem üzerinden denetimler artırılarak yakalanma riski duygusunun anlı tutulması için tedbirler alınmıştır. Temmuz ayı içerisinde duyurusu yapılan EDS-PTS projesi 15 Ağustos'tan itibaren Yaydiğin Kavşağı Çimento Köprülü Kavşak güzergahları arasında çift yönlü olarak ortalama hız denetimi başlamıştır" dedi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Bünyamin Demir, Tragger, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ölüm yoluna EDS sistemi kuruldu - Son Dakika

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