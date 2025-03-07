Çorum'da Tandır Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Çorum'da Tandır Yangını Kontrol Altına Alındı

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Çorum'un Alaca ilçesinde bir evin tandır ve kömürlük kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak yangın evin tandır kısmına zarar verdi.

07.03.2025 15:27  Güncelleme: 15:36
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Çorum'da tandır yangını

ÇORUM - Çorum'da Alaca ilçesinde bir evin tandır ve kömürlük kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Çorum'un Alaca ilçesi Killik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir müstakil evin kömürlük ve tandır kısmından bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi Mustafa Gülcü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken evin tandır kısmı kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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