Çorum'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Ünalan köyü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zile istikametinde seyir halinde olan Selim Ş.yönetimindeki 41 UP 693 plakalı kamyon ile karşı istikametten gelen Hayrettin A.yönetimindeki Ford marka 19 UR 831 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyon devrilirken, kamyonet ise şarampole girerek durabildi. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.