Çorum'da Vatandaşlar Ücretsiz Çorba İçin Kuyruk Oluşturdu

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da belediye tarafından sunulan ücretsiz çorba hizmeti yaşlıları ve gençleri aynı sırada birleştirdi. Soğuk havaya rağmen onlarca vatandaş çorba kuyruğunda sırasını bekledi.

Çorum Belediyesi, kentte ücretsiz çorba ikramını sürdürüyor. Ulu Camii yanındaki Çorum Belediyesi İkram Çeşmesi'nden cuma namazları sonrası dağıtılan sıcak çorbadan faydalanmak isteyen, çoğunluğu emekliler ile gençlerden oluşan kalabalık uzun kuyruklar oluşturdu.

Soğuk havaya rağmen ücretsiz sıcak çorba alabilmek için gelenler İkram Çeşmesi'nden Saat Kulesi'ne kadar yaklaşık 150 metreyi bulan kuyrukta bekledi. Ücretsiz çorba kuyruğunun görüntüleri cep telefonu kameralarını da yansıdı.