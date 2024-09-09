Çorum\'da Yangında Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Çorum'da meydana gelen yangında evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen kediyi Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtararak hayata döndürdü.

Olay, Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde kimsenin olmadığı sırada çamaşır kurutma makinesinden çıkan yangın Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmaları sırasında evde baygın halde yatan kediyi fark etti. Dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin oksijen vererek yaptıkları ilk yardım müdahalesiyle hayata döndü.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kedi, ev sahibine teslim edildi. Çıkan yangını maddi hasarla atlatan daire sakinleri evlerinde besledikleri kedilerinin hayata döndürülmesini sağlayan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ÇORUM