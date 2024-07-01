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Çorum'da yaz Kur'an kursları başladı

Çorum'da İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz kuran kursları başladı. Kurslar kapsamında çocuklara Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra Peygamber efendimizin hayatı ile aynı zamanda dini bilgiler ve değerler eğitimi verileceği açıklandı.

01.07.2024 16:25
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Çorum'da yaz Kur'an kursları başladı

ÇORUM - Çorum'da İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz kuran kursları başladı.

Yaz kuran kurslarının açılışı nedeniyle Abdibey Camii'nde gerçekleştirilen programda konuşan İl Kurslar kapsamında çocuklara Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra Peygamber efendimizin hayatı ile aynı zamanda dini bilgiler ve değerler eğitimi verileceğini açıklayan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, "Valiliğimiz öncülüğünde Müftülük, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gençlerimize ulaşmaya gayret ediyoruz. Her kurum birbiriyle koordineli olarak imkanlarını kullanarak yaz dönemini dolu dolu, coşkuyla geçirmenin içerisinde olacak. Bu yıl 813 cami ve diğer alanlarda bin 177 öğreticimizle beraber eğitim faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu yıl 30 bin genç ve çocuğumuza ulaşmak istiyoruz" dedi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da, 813 noktada bin 177 öğreticimizle ile yaz kuran Kurslarını başlattıklarını belirterek, "Kurslar 16 Ağustos'a kadar devam edecek. Kuran kursları ve Gençlik merkezlerimiz çocuklarımızla dolup taşacak. Sadece camilerimizde değil Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile belediyelerimiz bünyelerindeki merkezlerimiz ve kurslarda da bu tür sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenecek. Kamu kurumları olarak hep beraber ortak çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarını da sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocukların kurslarda sadece dini bilgileri öğrenmeyeceğine dikkat çeken Vali Dağlı, "Burada kültürel ve sportif faaliyetlere de katılacak. Hem yeni bilgiler öğrenecekler hem de yeteneklerini geliştirerek vakitlerini en güzel şekilde gerçekleştirmiş olacaklar. Camiler ve kurslar arasında spor turnuvaları olacak. Geziler olacak. Bu yıl geçmiş yıllara göre daha fazla aktivite yapacağız. Gençlik Merkezleri ve Kuran Kurslarını cazip hale getireceğiz. Gençlerimiz ve çocuklarımız için ne yapsak azdır. Gençlerimiz ve çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Çorum, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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