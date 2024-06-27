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Çorum'da yaz spor okullarına coşkulu açılış

ÇORUM - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yaz spor okullarının açılışı yapıldı.

Kadeş Barış meydanında düzenlenen açılış programında spor okullarına katılan öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilen büyük beğeni topladı.

Açılış programında bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, bakanlık olarak spor okulları düzenleyecekleri sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerle gençler arasındaki sosyal bağı güçlendirmek, en az bir spor branşı ile gençlere ve çocuklara kendi yeteneklerini keşfederek spor alışkanlığı kazandırmak istediklerini açıkladı.

Çağlar, spor kültürünün tabana yayılması, gençleri milli, manevi ve kültürel değerlerle buluşturarak her türlü kötü alışkanlığa ve bağımlılığa karşı korumak, uzun vadede sağlıklı bireyler, vizyon sahibi gençler oluşumuna katkı sağlamayı istediklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına spor okullarının bugün itibariyle başladığını hatırlatan Çağlar, "33 branş, 163 antrenör, 60 gençlik eğiticisi ve 26 gençlik çalışanı ile dokunmadık genç bırakmamak üzere yola çıktık. Okul sporlarında zirve yaptık. Çeşitli branşlarda 155 sporcumuz ile ferdi olarak Türkiye dereceleri yaparak ilimizin adından söz ettirdik. Federasyon faaliyetlerinde 119 sporcumuz ulusal ve uluslar arası başarı elde ettiler" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gençleri kültür, sanat ve spor salonlarında görmek istediklerini açıkladı. Aşgın, gençler başarılı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde başarılı olduğunu gördükçe gurur duyduklarını belirtti.

Çorum'un bir spor şehri olduğunu kaydeden Aşgın, "Tesisleşme noktasında çok sayıda yapımını tamamladığımız tesislerimiz var. Yapımı süren tesisler var. Bunlardan yapımı devam eden Güreş Eğitim Merkezi'miz Türkiye'nin en güzel tesislerinden birisi olmaya aday. Masa tenisi salonu açılış gününü bekliyor. Tesisler noktasında Çorum spor şehri olma noktasında ilerliyor. Sadece tesis olması yetmiyor burada hocalarımıza, antrenörlerimize ve destekleyen velilerimize ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Okulların sona ermesiyle 90 bin öğrencinin tatile girdiğini, Çorum'un çok güzel tesisler ve sahalara sahip olduğunu kaydeden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, gençlere her türlü imkanın sunulduğunun altını çizdi.

Tüm tesislerin tamamını gençlerin hizmetin olduğunu anlatan Vali Dağlı, "Amacımız, gençlerimizi, çocuklarımıza spora yönlendirmek. Çocuklarımızın sadece spor yapması değil aynı zamanda bedensel, ruhsal ve ahlaki gelişimleriyle ilgili de ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz ki geleceğe güvenle bakabilelim. Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan kurtarabilelim. Amacımız çocuklarımız sporla, sanatla, sporla meşgul olsun. Tüm amacımız bu. 90 bin üzerindeki çocuğumuzdan ne kadar fazlasını spora yönlendirebilirsek bizim için önemli. Gençlerimizin, çocuklarımızın katılımı çok güzel. Burada bir heyecan görüyorum" şeklinde konuştu.