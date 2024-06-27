Çorum'da yaz spor okullarına coşkulu açılış - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum'da yaz spor okullarına coşkulu açılış

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yaz spor okullarının açılışı Çorum'da yapıldı. Açılış programında spor okullarına katılan öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, spor okullarının gençler arasındaki sosyal bağı güçlendirmek ve spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

27.06.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da yaz spor okullarına coşkulu açılış

ÇORUM - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yaz spor okullarının açılışı yapıldı.

Kadeş Barış meydanında düzenlenen açılış programında spor okullarına katılan öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilen büyük beğeni topladı.

Açılış programında bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, bakanlık olarak spor okulları düzenleyecekleri sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerle gençler arasındaki sosyal bağı güçlendirmek, en az bir spor branşı ile gençlere ve çocuklara kendi yeteneklerini keşfederek spor alışkanlığı kazandırmak istediklerini açıkladı.

Çağlar, spor kültürünün tabana yayılması, gençleri milli, manevi ve kültürel değerlerle buluşturarak her türlü kötü alışkanlığa ve bağımlılığa karşı korumak, uzun vadede sağlıklı bireyler, vizyon sahibi gençler oluşumuna katkı sağlamayı istediklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına spor okullarının bugün itibariyle başladığını hatırlatan Çağlar, "33 branş, 163 antrenör, 60 gençlik eğiticisi ve 26 gençlik çalışanı ile dokunmadık genç bırakmamak üzere yola çıktık. Okul sporlarında zirve yaptık. Çeşitli branşlarda 155 sporcumuz ile ferdi olarak Türkiye dereceleri yaparak ilimizin adından söz ettirdik. Federasyon faaliyetlerinde 119 sporcumuz ulusal ve uluslar arası başarı elde ettiler" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gençleri kültür, sanat ve spor salonlarında görmek istediklerini açıkladı. Aşgın, gençler başarılı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde başarılı olduğunu gördükçe gurur duyduklarını belirtti.

Çorum'un bir spor şehri olduğunu kaydeden Aşgın, "Tesisleşme noktasında çok sayıda yapımını tamamladığımız tesislerimiz var. Yapımı süren tesisler var. Bunlardan yapımı devam eden Güreş Eğitim Merkezi'miz Türkiye'nin en güzel tesislerinden birisi olmaya aday. Masa tenisi salonu açılış gününü bekliyor. Tesisler noktasında Çorum spor şehri olma noktasında ilerliyor. Sadece tesis olması yetmiyor burada hocalarımıza, antrenörlerimize ve destekleyen velilerimize ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Okulların sona ermesiyle 90 bin öğrencinin tatile girdiğini, Çorum'un çok güzel tesisler ve sahalara sahip olduğunu kaydeden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, gençlere her türlü imkanın sunulduğunun altını çizdi.

Tüm tesislerin tamamını gençlerin hizmetin olduğunu anlatan Vali Dağlı, "Amacımız, gençlerimizi, çocuklarımıza spora yönlendirmek. Çocuklarımızın sadece spor yapması değil aynı zamanda bedensel, ruhsal ve ahlaki gelişimleriyle ilgili de ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz ki geleceğe güvenle bakabilelim. Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan kurtarabilelim. Amacımız çocuklarımız sporla, sanatla, sporla meşgul olsun. Tüm amacımız bu. 90 bin üzerindeki çocuğumuzdan ne kadar fazlasını spora yönlendirebilirsek bizim için önemli. Gençlerimizin, çocuklarımızın katılımı çok güzel. Burada bir heyecan görüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Cemil Çağlar, Gençlik, Çorum, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da yaz spor okullarına coşkulu açılış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:20:24. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da yaz spor okullarına coşkulu açılış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement