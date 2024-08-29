Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetimlerini Sürdürüyor

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetimlerini Sürdürüyor

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla il genelinde yürüttüğü gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerle, halkın güvenli gıdaya erişimini sağlamak için özverili bir çalışma yürütülüyor.

29.08.2024 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla il genelinde yürüttüğü gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda denetim ekipleri, gıda üretim yerleri ve toplu tüketim işletmelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerle, halkın güvenli gıdaya erişimini sağlamak için özverili bir çalışma yürütülüyor.

İl genelinde yürütülen denetimler, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin mevzuata uygunluklarını denetleyerek, riskleri en aza indirmeyi hedefliyor. Denetimler sırasında mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere gerekli uyarılar ve yasal işlem uygulanıyor.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, "Gıda denetimleri, toplum sağlığını korumak adına büyük önem taşımaktadır. Ekiplerimiz, gıda üretim yerleri ve toplu tüketim işletmelerinde gerçekleştirdikleri titiz denetimlerle, sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi temin etmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atan hiçbir faaliyete müsamaha göstermiyoruz" dedi.

Denetimlerin yıl boyunca periyodik olarak devam edeceğini belirten Göktekin, "Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz. Tüm işletmelerin, gıda güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliği konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri de yürütmekte olup, vatandaşların şüpheli gördükleri durumları ivedilikle Alo Gıda 174 hattına bildirmeleri için çağrıda bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Tarım, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
11:36 Genç kadın sokak ortasında kocası tarafından darbedildi Genç kadın sokak ortasında kocası tarafından darbedildi
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:07 Türkiye Narin’i ararken Demet Akalın’ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
08:33 Kendinden çok emin Ersun Yanal’dan Süper Lig mesajı Kendinden çok emin! Ersun Yanal'dan Süper Lig mesajı
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 17:28:59. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement