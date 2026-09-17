Çorum Osmancık'ta kadınlar, öldürülen Yasemin Yanık için oturma eylemi yaptı - Son Dakika
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Çorum Osmancık'ta kadınlar, öldürülen Yasemin Yanık için oturma eylemi yaptı

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Çorum Osmancık\'ta kadınlar, öldürülen Yasemin Yanık için oturma eylemi yaptı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Yasemin Yanık için bir araya gelen kadınlar oturma eylemi düzenledi. Kent Meydanı'ndaki eylemde grup adına konuşan Gaye Arslanbaş, kadın cinayetlerine tepki göstererek hiçbir kadının eksilmemesini istediklerini söyledi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Yasemin Yanık için bir araya gelen kadınlar oturma eylemi düzenledi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde dün çalıştığı markette, eski eşi İsmail B. tarafından silahla vurulan Yasemin Yanık hayatını kaybetmişti, İsmail B. de intihar etmişti.

Osmancık Kent Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, oturma eylemi yaptı. Grup adına açıklama yapan Gaye Arslanbaş, kadın cinayetlerine tepki göstererek, "Kadınların ölmediği günleri görmek istiyoruz. Yasemin bugün aramızda değil ama onun konuşacak sesi kalmadığı için biz onun adına konuşacağız. Biz onun yerine diyeceğiz ki 'ben yaşamak istiyordum'. Sana söz veriyoruz, adını unutmayacağız, seni yalnızca bugün hatırlamayacağız ve senden sonra başka bir kadının fotoğrafının altına aynı cümle yazılmasın diye sesimizi yükselteceğiz. Çünkü hiçbir kadın eksilmesin istiyoruz. Bir anne daha toprağa verilmesin, bir çocuk daha annesiz kalmasın" dedi.

Kaynak: İHA
OsmancıkCinayetÇorumYerelSon Dakika

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