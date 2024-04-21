Çorum\'un Alaca ilçesinde altı köyde yağmur duası yapıldı

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Çorum'un Alaca ilçesinde, ilkbahar mevsimin yağışsız geçmesi nedeniyle altı farklı köyde yaşayan vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Mevsimsel yağışların istenilen seviyede olmaması nedeniyle yapılan yağmur dualarında topraktaki mahsul için verim istenildi. Altı farklı köyde öğle namazını müteakip yapılan yağmur duasında, "Yarabbi; göklerde bulunan rahmetini bizlerden esirgeme, Peygamber Efendimize bizleri komşu kıl. İslam dini üzerine olanlara yardım et. Toprağa düşen ve şehit olanları da Peygamber Efendimize komşu eyle ve İslam coğrafyasına huzur nasip et" denildi.

Köylerde öğle namazından sonra köy meydanlarında toplanan Çöplü köyü, İbrahim köyü, Kapaklı köyü, Bolatcık köyü, Belpınarı köyü ve Örükaya yaşayan vatandaşlar, bereket ve huzur için duada bulunurken yapılan dua sonrası ise imece usulüyle hazırlanan yemek vatandaşlara ikram edildi.

Köylerine uzun süreden beri yağmur yağmadığını dile getiren Çöplü köyü Muhtarı Hüseyin Deniz, "Tarladaki ürünlerimiz susuz kaldı. Vatandaşlarımızın talepleri üzerine yağmur duasına çıkmayı uygun gördük. Öğle namazı sonrası hep birlikte Allah'a el açıp dua ettik. Yağmur duamıza destek veren köy halkına ve iştirak edenlere şükranlarımızı sunuyorum" dedi. - ÇORUM