Çorum'un Alaca ilçesinde Veli Çayırı'nda yoğun çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde Veli Çayırı'nda yoğun çalışmalar devam ediyor

Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan Veli Çayırı, bölgenin en büyük hayvanat bahçesi olarak hizmet vermektedir. Kamelya, otopark, oturma yerleri ve piknik bölgeleri gibi yeni alanlar yapılmaktadır. Kurban Bayramı'nda hizmete açılması planlanan Veli Çayırı, 08.00-22.30 saatleri arasında halka hizmet verecektir.

15.06.2024 20:39
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Çorum'un Alaca ilçesinde, bölgenin en büyük hayvanat bahçesi unvanına sahip olan Veli Çayırı'nda yoğun çalışmalara devam ediliyor.

Alaca ilçesinde hayvanat bahçesi ve mesire piknik alanı olarak hizmet veren Veli Çayırı'nda kamelya, otopark, oturma yerleri, piknik bölgeleri yapım işleri hız kazandı. Kurban Bayramı'nda hizmete girmesi beklenen alan 08.00-22.30 saatleri arasında halka hizmet verecek. Çevre il ve ilçelerden yoğun ziyaretçi akınına uğrayan çayırla ilgili bilgi veren Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Veli Çayırı'nda yeni otopark için çalışmalarda sona gelindi. Ayrıca yeni kamelyalarda yapılarak vatandaşımızın hizmetine sunuldu. İlçe halkı ve çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimizin Veli Çayırı'nı daha rahat kullanabilmeniz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'un Alaca ilçesinde Veli Çayırı'nda yoğun çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'un Alaca ilçesinde Veli Çayırı'nda yoğun çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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