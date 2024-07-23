Çorum'un Alaca ilçesine yeni kaymakam atandı

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Çorum'un Alaca ilçesine atanan Kaymakam Engin Tok görevine başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür'ün Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçe Kaymakamlığına atanmasının ardından, Aytemür'den boşalan Alaca Kaymakamlığı'na ise Bingöl Vali yardımcısı Engin Tok atanmıştı.

Bingöl Vali Yardımcısı olarak görevinden geçen hafta ayrılan Engin Tok, yeni görev yeri olan Alaca'da kaymakam olarak görevine başladı. - ÇORUM