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Çorum'un Boğazkale ilçesinde umre ödüllü Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Çorum'un Boğazkale ilçesinde umre ödüllü Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas köyünde, Yekbas Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından umre ödüllü Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi. Yarışmaya 17 yarışmacı katıldı ve birinci ortaokul öğrencisi Yiğit Ali Özkoçak oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Boğazkale Kaymakamı Emine Yıldız Karataş, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ve Dernek Başkanı Mustafa Tüysüz tarafından verildi.

Çorum\'un Boğazkale ilçesinde umre ödüllü Kur\'an-ı Kerim\'i güzel okuma yarışması düzenlendi
22.01.2024 - 13:12,  Güncelleme: 13:17
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Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas köyünde, umre ödüllü Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.

Yekbas Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Boğazkale'ye bağlı köy ve mahalleleri kapsayan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına 17 yarışmacı katıldı.

Çorum Müftülüğü Din Uzmanı Fatih Gencer ve Yekbas Köyü Merkez Camii İmamı Ahmet Aslan tarafından projelendirilen yarışmada birinci ortaokul öğrencisi Yiğit Ali Özkoçak olurken, ikinci Veli Karasakal ve üçüncü Murat Yiğit oldu. Yarışmada birinci umre, ikinci yarım altın, üçüncü ise çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Dereceye giren yarışmacılara hediye ve plaketleri, Boğazkale Kaymakamı Emine Yıldız Karataş, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ve Dernek Başkanı Mustafa Tüysüz tarafından verildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Çorum'un Boğazkale ilçesinde umre ödüllü Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'un Boğazkale ilçesinde umre ödüllü Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi - Son Dakika
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