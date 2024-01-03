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Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde Fen Lisesi öğrencileri 12 şehit için 12 fidan dikti - Son Dakika
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Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde Fen Lisesi öğrencileri 12 şehit için 12 fidan dikti

Sungurlu Fen Lisesi 12. Sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen Şehitlik ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı kapsamında, okul bahçesine 12 şehit adına 12 ağaç dikildi. Programda, müdürün konuşması, sinevizyon gösterimi, konuşmalar, Kur'an tilaveti ve dua da yer aldı.

Çorum\'un Sungurlu İlçesi\'nde Fen Lisesi öğrencileri 12 şehit için 12 fidan dikti
03.01.2024 - 16:21,
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Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, fen lisesi öğrencileri 12 şehit için 12 fidan diktiler.

Sungurlu Fen Lisesi 12. Sınıf öğrencilerinin organize ettiği, Okul öğrencilerine yönelik, Şehitlik ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı çok beğenildi.

Okul müdürü Oğuzhan Koç'un açılış konuşması yaptığı program, şehitlerimizle ilgili sinevizyon gösterimi, Şehit Akif Kapaklı MTA Lisesi müdürü Kerim Mandıralıoğlu'nun Şehitlik ve Akif konulu konuşması, Kur'an tilaveti, Din kültürü ve ahlak bilgisi ders öğretmeni Fahri Karaderili'nin duası ve okul bahçesine 12 şehidimiz adına 12 ağaç dikimi ile program son buldu. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika Yerel Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde Fen Lisesi öğrencileri 12 şehit için 12 fidan dikti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde Fen Lisesi öğrencileri 12 şehit için 12 fidan dikti - Son Dakika
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