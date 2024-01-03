Çorum\'un Sungurlu İlçesi\'nde Fen Lisesi öğrencileri 12 şehit için 12 fidan dikti

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, fen lisesi öğrencileri 12 şehit için 12 fidan diktiler.

Sungurlu Fen Lisesi 12. Sınıf öğrencilerinin organize ettiği, Okul öğrencilerine yönelik, Şehitlik ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı çok beğenildi.

Okul müdürü Oğuzhan Koç'un açılış konuşması yaptığı program, şehitlerimizle ilgili sinevizyon gösterimi, Şehit Akif Kapaklı MTA Lisesi müdürü Kerim Mandıralıoğlu'nun Şehitlik ve Akif konulu konuşması, Kur'an tilaveti, Din kültürü ve ahlak bilgisi ders öğretmeni Fahri Karaderili'nin duası ve okul bahçesine 12 şehidimiz adına 12 ağaç dikimi ile program son buldu. - ÇORUM