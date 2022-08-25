Zabıta ekipleri pastane ve fırınları denetledi - Son Dakika
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Zabıta ekipleri pastane ve fırınları denetledi

25.08.2022 18:15
Zabıta ekipleri pastane ve fırınları denetledi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlere ara vermeden devam ediyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlere ara vermeden devam ediyor.

İlçede fırın ve pastane hizmeti veren işyerlerine giden zabıta ekipleri, gramaj ve hijyen denetimi yaptı. Denetimlerde, işyeri açma ruhsatı, çalışanların sağlık karnesi, fiyat listesi, genel temizlik, imalathane temizliği, iş kıyafeti giyilip giyilmediğini kontrol etti.

Sungurlu Belediye Zabıta Müdürü Kemal Karaman, ilçede faaliyet gösteren fırın ve pastanelerde öncelikle hijyen ve gıda denetiminin yapıldığını, şu ana kadar denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi. Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'de, Belediye olarak vatandaşın sağlığını ilgilendiren konularla ilgili çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

Denetim esnasında esnafa gereken uyarılar yapılırken, vatandaşlara da her hangi bir problemle karşılaşmaları durumda 153 numaralı hattan şikayetlerini bildirebilecekleri konusunda hatırlatma yapıldı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zabıta ekipleri pastane ve fırınları denetledi - Son Dakika

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