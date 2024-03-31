Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve eşi Nurgül Dağlı oy kullanmaya gitti

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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı eşi Nurgül Dağlı ile birlikte sandık başına gitti.

Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 1033 nolu sandıkta Vali Dağlı, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Oyunu kullanarak, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini dile getiren Vali Dağlı, "Çorum'da oy verme heyecanı devam ediyor. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisini okulumuzda görüyoruz. İl genelinde bin 791 sandıkta 406 bin 838 bin vatandaşımız bugün itibariyle oylarını kullanıyorlar. Çorum'da bir merkez şlçe başkanlığı, 13 ilçe, 2 tanede belde belediye başkanlığı, 37 il genel meclis üyeliği 188 belediye meclis üyeliği 885 köy ve mahalle muhatının belirlenmesi için oy kullanma işlemi devam ediyor" diye konuştu.

Çorum'da sükunetin hakim olduğunu dile getiren Vali Dağlı, "Huzur içerisinde vatandaşlarımız oylarını kullanıyor. Bütün temennimiz herhangi bir sorun yaşanmadan oy verme işleminin sona ermesi ve ardından sağlıklı bir şekilde sayımlarının yapılmasıyla vatandaşların sonuçları görmesi. Bu anlamda bir sorun yaşanmayacağını biliyoruz. Tahmin ediyoruz. Ümit ediyoruz. Temenni ediyoruz. Çorum için Çorum'da yaşayan hemşehrilerimiz için, ülkemiz için, memleketimiz için hayırlı olsun. Hayırlı hizmetler, gelişmelere vesile olsun" - ÇORUM