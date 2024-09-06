Vali Dağlı, Şehit Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Vali Dağlı, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Vali Dağlı, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 1999 yılında şehit olan J. Kom. Onb. Hakan Koç'un ailesini ziyaret ederek, şehitlerin ailelerinin korunmasının önemine vurgu yaptı. Ziyaret sırasında, şehit annesi ve babası, Vali Dağlı'ya teşekkür etti.

06.09.2024 10:27
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Şehit ailesini ziyaret eden Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Aziz şehitlerimiz, bağımsızlığımızın ve bütünlüğümüzün ölümsüzleşen abideleridir" dedi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor. Bu çerçevede Vali Dağlı, 1999 yılında şehit olan J. Kom. Onb. Hakan Koç'un ailesini ziyaret etti. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sahit Aydın ve İl Müftüsü Şahin Yıldırım hazır bulundu.

Vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında canlarını feda eden şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Vali Dağlı, "Şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler aileleri. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizim en önemli görevimizdir. Devletimiz, her zaman sizlerin maddi, manevi yanındadır. Vatan uğruna toprağa düşen tüm şühedamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin ruhu şad, makamları ali olsun" dedi.

Şehit annesi Ferdane ve babası Ahmet Koç, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Dağlı ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Dağlı, Şehit Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika


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