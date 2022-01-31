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Çorumlu esnaf kan bağışında bulundu - Son Dakika

Çorumlu esnaf kan bağışında bulundu

31.01.2022 18:57
Çorumlu esnaf kan bağışında bulundu

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ün Kızılay'ın kan stoklarının azalması ve hastaların kan bulmakta zorlanması nedeniyle esnaf ve sanatkarlara yaptığı kan bağışı çağrısına esnaflar duyarsız kalmadı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ün Kızılay'ın kan stoklarının azalması ve hastaların kan bulmakta zorlanması nedeniyle esnaf ve sanatkarlara yaptığı kan bağışı çağrısına esnaflar duyarsız kalmadı.

Çorum Sanayi Sitesi Cami önünde kan bağışı için sıraya giren sanayi esnafına ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ve Çorum Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban da eşlik etti. Yaklaşık 7 saat süren kan bağışında çok sayıda ünite kan toplandı.

Kan bağışına destek olan tüm esnaf ve sanatkarlara teşekkür eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, "Kızılay, sadece ülkemiz sınırları içinde değil dünyanın her bölgesinde, her türlü felaket karşısında insanlara yardım ederek büyük takdir görmüş, Türk milletinin yardımlaşma ve dayanışma özelliğini tüm dünyaya göstermiş çok önemli bir kurumumuzdur" dedi.

Kızılay tarafından açılan yardım kampanyalarına destek olmanın sorumlu her vatandaşın görevi olduğunu vurgulayan Gür, sağlıklı vatandaşların Kızılay'ın kampanyalarına kan vererek destek olmasının ise topluma örnek olacak bir davranış olduğunun altını çizdi.

Başkan Gür, "Bizde toplumda farkındalık oluşturmak ve kara gün dostu Kızılay'ın kan stokuna katkıda bulunmak amacıyla birlik olarak kan bağışı gerçekleştirdik. Buradan tüm vatandaşları ırk, dil, din, mezhep ve inanç ayrımı yapmaksızın yardıma muhtaç olanlara başarıyla hizmet veren Kızılay'a katkı sağlamaya ve kan bağışlarında bulunmaya davet ediyorum. Kara gün dostu Kızılaya kan bağışında bulunan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Recep Gür, kan bağışı sırasında esnaflara sıcak çorba ikramında bulunan Çorum Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür etti. - ÇORUM

Çorumlu esnaf kan bağışında bulundu
Çorumlu esnaf kan bağışında bulundu
Çorumlu esnaf kan bağışında bulundu
Çorumlu esnaf kan bağışında bulundu

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Esnaf ve Sanatkarlar, Kan Bağışı, Kızılay, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorumlu esnaf kan bağışında bulundu - Son Dakika


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