Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: "Kayseri rahat uyu" - Son Dakika
Üye Girişi

Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: "Kayseri rahat uyu"

15.03.2023 17:02

Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: "Kayseri rahat uyu"KAYSERİ Depremle ilgili yaptığı açıklamada 14 Mart'a dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri'de çadırda kalan vatandaşlara seslenerek, "Bir korktular ki bütün bir Kayseri'de evde yatan yok. Ne dedik?

Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: "Kayseri rahat uyu"

KAYSERİ Depremle ilgili yaptığı açıklamada 14 Mart'a dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri'de çadırda kalan vatandaşlara seslenerek, "Bir korktular ki bütün bir Kayseri'de evde yatan yok. Ne dedik? Bir şey demedik ki. Kayseri rahat uyu. Fitne yok, bir şey yok" dedi.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde yaptığı deprem açıklamasında, "Bir arkadaş derneğe rüyasını atmış, dernekten de bana yazılı şekilde rüyayı gönderdiler. Rüya bizi bağlamaz ama ben rüyada demişim ki '14.3 buna dikkat et.' O da '3'üncü ayın 14'üne dikkat et' diye anlamış. Yazı bende, telefonuma atmışlar. Halbuki ben bunu size diyecektim. Ancak arkadaşın bu rüyayı görmesinden dolayı öne çektim. 3'üncü ay mart oluyor, 14'ü de Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece oluyor. Bunun özelliği Rumi takvime göre ilk çarşamba olmasıdır. Biz bunu 1 hafta önce arkadaşlarla takvime bakıp tespit etmiştik" dedi. Bu açıklamanın ardından deprem fırtınasındaki Kayserililer paniğe kapılarak, parklara kurdukları çadırlarda yaşamaya başladı.

"Kayseri rahat uyu"

14 Mart'ta deprem olmayınca yeniden bir video yayınlayarak Kayserililere seslenen Cübbeli Ahmet Hoca, "14 Mart'tan korkmasalardı pek de izlemezlerdi. Bir korktular ki bütün bir Kayseri'de evde yatan yok. Ne dedik? Bir şey demedik ki. Kayseri rahat uyu. Fitne yok, bir şey yok. Kayseri'ye selamlar olsun" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: 'Kayseri rahat uyu' Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: 'Kayseri rahat uyu' Kayseri'nin deprem raporu yayımlandı Kayseri'nin deprem raporu yayımlandı

Cübbeli Ahmet Hoca, 14 Mart, Kayseri, Deprem, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: 'Kayseri rahat uyu' - Son Dakika


Son Dakika
16:39 Eşini öldürüp intihara kalkışan kocanın bağışlanan organları, 3 hastaya nakledildi
16:34 Sel görüntülerini paylaşan Pınar Deniz isyan etti: Biz neden sürekli ölüyoruz, toplanan paralar nerede?
16:25 Şanlıurfa'yı vuran sel felaketiyle birlikte, sokakları mesken tutan yılanlar dehşet saçtı!
16:24 Kayıtları ortalığa dökülen Jorge Jesus, suskunluğunu bozdu: Kontratımın bittiğini herkes biliyor
16:17 TFF'nin "Trendyol forması" kararı tartışma yarattı! Sosyal medyada futbolseverlerden tepki büyük
16:11 Bir dakika olsun düşünmediler! Akıntıya kapılan anne ve çocuğunu güçlükle kurtardılar
15:48 Sel felaketinde 8 büyükbaş hayvan telef oldu
16:03 Yürek yakan anlar! Akıntıya kapılan yaşlı adama yardım etmek yerine çekmeye devam etti
15:50 Yürek parçalayan anlar! Sele kapılan yaşlı adam elini uzattı, yardım etmek yerine çekime devam etti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya için NATO üyeliği sinyali: Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2023 17:16:43. #1.12#
SON DAKİKA: Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: "Kayseri rahat uyu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement