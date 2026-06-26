Cudivivor Projesiyle Özel Bireylerin Başarısı Kutlanıyor - Son Dakika
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Cudivivor Projesiyle Özel Bireylerin Başarısı Kutlanıyor

Cudivivor Projesiyle Özel Bireylerin Başarısı Kutlanıyor
26.06.2026 10:56
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Siirt'te düzenlenen Cudivivor yarışmasında özel gereksinimli bireyler büyük ödül için mücadele ediyor.

Siirt'in Eruh ilçesinde, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayattaki başarılarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Cudivivor" projesinde heyecan başladı.

Siirt Valiliği ve Eruh Kaymakamlığının destekleriyle, Şırnak İyi Adamlar Eksilmesin Derneği tarafından hayata geçirilen yarışma, renkli ve duygusal görüntülere sahne oluyor. Bir televizyon yarışma programından esinlenerek hazırlanan projede 10 özel gereksinimli bireyler, kırmızı ve mavi takım olmak üzere iki gruba ayrıldı. İş makineleriyle doğa şartlarına uygun şekilde hazırlanan zorlu parkurlarda mücadele eden yarışmacılar, hem şampiyonluk hem de 250 bin liralık büyük ödül için ter döküyor. Eleme usulüyle yaklaşık bir ay sürecek yarışmanın ilk etabında parkuru başarıyla tamamlayan takım ödülün sahibi oldu. Proje ekibinde yer alan Hasan Olcan, yarışma alanındaki heyecanı anlatarak, "Şu anda Cudivivor'dayız ve burada inanılmaz bir heyecan var. Yarışmacılarımızın hepsi özel bireyler ve yarışırken çok heyecanlanıyorlar. Biz de onları izlerken aynı heyecanı yaşıyoruz. Bu kardeşlerimizin hepsine başarılar diliyoruz. Böyle güzel bir atmosferde bulunmaktan çok mutluyuz. İnşallah Cudivivor ilerleyen sezonlarda da daha güzel işlere imza atacak" dedi.

Yarışmacılardan Heme Başkan ise büyük ödülü kazanması halinde parayı ailesine vereceğini belirterek, "Bu parayı alırsam anneme ve babama getireceğim. Annem de babam da hasta oldu. Ben bu parayı anneme veriyorum" ifadelerini kullandı.

Projenin yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Doğan Barış Kılınç, özel gereksinimli bireyler için ilk kez bu kapsamda bir organizasyon düzenlendiğini belirterek tüm yarışmacılara başarılar diledi.

Projenin gönüllü destekçilerinden Talat Akıl ise amaçlarının, fırsat verildiğinde özel bireylerin neleri başarabileceğini tüm Türkiye'ye göstermek olduğunu ifade ederek, projeye destek veren Siirt Valiliği ve Eruh Kaymakamlığına teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Siirt, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cudivivor Projesiyle Özel Bireylerin Başarısı Kutlanıyor - Son Dakika

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