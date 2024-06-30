Çukurca'da off-road gösterisi büyük ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çukurca'da off-road gösterisi büyük ilgi gördü

Geniş Video İzle

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen 5. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali kapsamında yapılan off-road gösterisi büyük bir ilgi gördü. Festivalde birçok doğasever, sporcu ve fotoğraf sanatçısı bir araya geldi.

30.06.2024 08:20  Güncelleme: 08:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurca'da off-road gösterisi büyük ilgi gördü

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 5. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali çerçevesinde düzenlenen off-road gösterisi büyük bir ilgi gördü.

Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi tarafından organize edilen ve 27 Haziran günü startı verilen 5.Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali, yüzlerce doğasever, sporcu ve fotoğraf sanatçısını bir arada buluşturdu. Festivalde yamaç paraşaütü, dağcılık, kaya tırmanışı gösterisi, off-road gösterisi, rafting gösterisi ve voleybol turnuvası ile bir çok sporcunun uğrak noktası oldu. Program kapsamında ilçe merkezindeki Bayraktepe Yolunda 5 aracın katılımı ile off-road gösterisi yapıldı.

Yapılan gösteriye Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Nazmi Demir de yarış araçlarını bizzat sürerek sporcuların yaşamış olduğu heyecana ortak oldu.

Kaynak: İHA

Hakkari, Çukurca, Festival, Etkinlik, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çukurca'da off-road gösterisi büyük ilgi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:23 Fransa’daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor Fransa'daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi! Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 22:17:54. #1.11#
SON DAKİKA: Çukurca'da off-road gösterisi büyük ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement