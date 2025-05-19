Çukurören Yoluna Asfalt Çalışması Başladı - Son Dakika
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Yerel

Çukurören Yoluna Asfalt Çalışması Başladı

Çukurören Yoluna Asfalt Çalışması Başladı

Bilecik'te Çukurören köyü yolunun asfaltlanma çalışmaları, toz sorununu çözmek için başladı.

19.05.2025 12:45
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Bilecik'in Çukurören köyünde bir fabrikanın kamyonları tarafından toza neden olan yolun asfaltlanma çalışmaları başladı.

Bilecik merkeze bağlı Çukurören Köyünde üretim yapan Safi Çimento Fabrikası'nın maden sahasından çıkan kamyonların oluşturduğu toz, tescilli "Çukurören Biberi'nin hasadını düşürmesine neden olmasının ardından Vali Şefik Aygöl harekete geçmişti. Geçtiğimiz aylarda Çukurören köyündeki vatandaşların sorunlarını dinleyen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, çevredeki fabrikalardan dolayı köy yolunun tozlanması konusunda yolun yeniden yapılması için talimat vermişti. Malzemesi fabrikadan işçiliği İl Özel İdareden Safi Beton araçların çalışmasından kaynaklanan Çukurören köyünde oluşan toz problemi için arazi sahipleri ile muvafakat imzalandı. Ardından 5 kilometrelik yolun yapım masrafları safi beton tarafından karşılanmak üzere yapımına başlandı. İşçiliğinin İl Özel İdarenin üslendiğini yolun yapımına köylüler çok sevinirken, yıllardır çıkan tozdan dolayı üretimin düştüğü tescilli "Çukurören Biberi'nin bu yıl hasadının artacağını söylediler.

Vali inceleme yaptı

Çalışmaları yerinde inceleyen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, bölge halkıyla sohbet ederek sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Vali Aygöl, finişer makinesini kullanarak çalışmalara destek verdi.

Vatandaşlardan memnuniyet mesajı

Bölge halkı, uzun süredir devam eden toz sorununun çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yolun beton kaplamayla yenilenmesi sayesinde daha dayanıklı ve kalıcı bir ulaşım altyapısı sağlanacağı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çukurören Yoluna Asfalt Çalışması Başladı - Son Dakika

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