Çukurova Belediye Başkanı Belediyeevleri Mahallesi\'ni afet riskli alan dışına çıkarmak için girişimde bulunacak

Yerel

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, gelecek dönemde Belediyeevleri Mahallesi'nin afet riskli alan dışına çıkarılması için girişimde bulunacaklarını belirterek, "Kısa zamanda kentsel dönüşüm bitmiş olacak" dedi.

Başkan Çetin, Belediyeevleri Mahallesi sakinlerinin kentsel dönüşümle ilgili meraklı bir bekleyiş içinde olduğunu belirterek, bu konudaki yeni çözüm önerisini kamuoyu ile paylaştı. Bugüne kadar Belediyeevleri Kentsel Dönüşüm Projesi'ne yatırımcı bulamadıklarını anlatan Başkan Çetin, şunları kaydetti:

"Yatırımcılarla yıllardır yaptığımız görüşmelerden olumlu sonuç alamadık. Biz de bir karar aldık. Beklentinizin bu doğrultuda olduğunu düşünüyoruz. Biliyorsunuz ki ben 2014 yılında belediye başkanı seçilmeden 2013 yılında Belediyeevleri, Bakanlar Kurulu kararı ile afet riskli alan ilan edilmişti. Seçildikten sonra bu projeyi kucağımda bulmuştum. Bilinen nedenlerle yatırımcı bulamadık."

Başkan Çetin, sorunun çözümü için Belediyeevleri Mahallesi'ni afet riskli alandan çıkarmak için girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Böylece sorunun çözüleceğini kaydeden Çetin, şöyle devam etti:

"Burayı afet riskli alandan çıkaracağız sizler de komşularınızla bir araya gelip parsel bazında, ada bazında müteahhitlerle anlaşmalar yapacak ve kısa zamanda kentsel dönüşüm bitmiş olacak. Sonuçta kendi müteahhidinizi kendiniz bulacaksınız. Bu şekilde sorunu çözmüş olacağız. Biliyorum ki doğal gaz da bağlatamıyorsunuz, hizmetlerden yeterince yararlanamıyorsunuz. Bunların hepsini ortadan kaldıracağız daha güzel yarınlara sizlerle el ele ulaşacağız."