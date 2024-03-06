Çukurova Belediye Başkanı Engelsiz Köy Projesini Hayata Geçirecek

Yerel

Çukurova Özürlüler Derneği'nin (ÇÖZDER) etkinliğine katılan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, seçimden sonra engelsiz köy projesini hayata geçireceğini açıkladı. ÇÖZDER Başkanı Ahmet Ataş da Soner Çetin'in her zaman engellilerin yanında yer aldığını belirterek, tüm üyelerinden destek istedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Özürlüler Derneği'nin etkinliğine katıldı.

ÇÖZDER'in Adana'nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirten Dernek Başkanı Ahmet Ataş, "Biz siyasete bakmıyoruz, bizler adama bakıyoruz. Bizler adamın kalitesine bakıyoruz. Belediye seçimlerinde siyaset gözetilmez. Biz de gözetmiyoruz. Soner Başkanın da kişiliği kalitesi belli. Bizler için insanüstü çaba gösteriyor. Soner Başkan'a desteklerinizi bekliyorum. 10 bin kayıtlı üyemiz var. Kayıtlı üyelerimize mesaj gönderildi. Belediyelerde işlerinizin kolaylaştırılması noktasında Soner Başkan hep yanımızda oldu" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise "Belediye başkanı engelli bireylerin de ailelerinin de, şehirde yaşayan tüm siyasi görüşlere sahip insanların başkanı olmak zorunda. Kardeşinizi tanıyorsunuz biliyorsunuz. Ben bir engelli kardeşimin bir ihtiyacını karşılarken sizlere bir tek gün hangi partiye mensupsun diye sordum mu? Belediye başkanının siyaseti olmaz. Belediye başkanı elbette bir partiden aday olur ama seçimden sonra rozetini çıkarır hizmetine bakar. 10 yıldır hizmet ediyorum 5 yıl daha hizmet edeceğim ve hiçbir sorununuzu bırakmayacağım. Yerel seçimlerde parti olmaz, şahıs önemlidir, güvendiğin inandığın kişi önemlidir. Tüm partilere mensup hemşehrilerimiz bizi bağrına basıyor. Size buradan söz veriyorum; tarihin en büyük farkıyla bu seçimleri alacağız ve görevimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Çetin, engellilere bakış açısının herkes tarafından bilindiğini söyledi. Engelsiz köy projesi olduğunu açıklayan Başkan Soner Çetin, seçildikten sonra bu projeyi hayata geçireceğini ve engellilerin çok mutlu olacağına inandığını belirtti.