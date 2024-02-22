Çukurova Belediye Başkanı Kadın Ürünleri Pazarı\'nı Ziyaret Etti

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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda kurulan Kadın Ürünleri Pazarı'nı ziyaret etti.

Başkan Çetin, Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda kurulan Kadın Ürünleri Pazarı'nı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti, esnafa hayırlı işler diledi.

Çetin, bazı vatandaşların "Neden İYİ Parti'den aday oldunuz" sorusuna, "Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiği için CHP'nin yeni yönetiminin kendisini aday göstermediği" yanıtını verdi. Çetin, şunları kaydetti:

"Ben adam satmam, kimseyi de yarı yolda bırakmam. Yine olsa Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veririm. Benim CHP'nin kurumsal kimliği ile bir sorunum yok. Ben kurulduğundan beri CHP'li bir ailenin çocuğuyum. Ben CHP'yi bırakmadım. Adeta beni kopardılar. CHP yönetimi beni sürekli oyalayıp sonrasında aday göstermeyince Sayın Meral Akşener beni aradı ve Çukurova'ya hizmetin devam etmesi gerektiğini söyleyerek 'Adayımız ol' dedi. Uğradığım haksızlıkla mücadelemde bana destek oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bana 'herkesin başkanı' diyorlar. Çünkü ben belediye başkanı seçildikten sonra parti rozetini çıkarıp her kesime eşit ve adaletli hizmet götürdüm. Belediye başkanlığı, siyaset değil, hizmet makamıdır. Şimdi de her partiye mensup vatandaşlarımın oylarını istiyorum. Yerel seçimler farklıdır. Partiden çok, adaya oy verilir. Bana oy verenler partilerinden vazgeçmiş sayılmazlar. Milletvekilliği seçiminde partisine oy veren hemşehrilerimin yerel seçimlerde doğru adaya oy vereceklerine inanıyorum. Biz bu seçimi herkesin desteğini alarak kazanacağız."