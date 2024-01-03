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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Dörtler Mahallesi'nde Yoğun İlgiyle Karşılandı - Son Dakika
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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Dörtler Mahallesi'nde Yoğun İlgiyle Karşılandı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, asfalt çalışmalarını denetlemek için gittiği Dörtler Mahallesi'nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Mahalle sakinleriyle çay içip sohbet eden Başkan Soner Çetin, hizmeti ön planda tuttuklarını ve herkesin oyuna talip olduklarını belirtti. Başkan Soner Çetin, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi ve taleplerini aldı. Ayrıca, asfalt kaplama çalışmalarının ilçenin dört bir yanında devam edeceğini açıkladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Dörtler Mahallesi\'nde Yoğun İlgiyle Karşılandı
03.01.2024 - 12:24,
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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, asfalt çalışmalarını denetlemek için gittiği Dörtler Mahallesi'nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Mahalle sakinleriyle çay içip sohbet eden Başkan Soner Çetin, "Yerel seçimlerin atmosferi başka olur. Biz belediyecilik anlayışımız gereği siyaseti değil hizmeti ön planda tuttuğumuz için herkesin oyuna talibiz" dedi.

Asfalt çalışmalarını yerinde denetlemek üzere Dörtler Mahallesi'ne giden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, burada vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.

Dörtler Mahallesi'nde vatandaşlarla çay içip sohbet eden Başkan Soner Çetin, onların sorunlarını dinledi, taleplerini aldı. Başkan Soner Çetin, mahalle sakinlerine yaptığı konuşmada, "10 yıldır gece gündüz sizlere hizmet için çalışıyoruz. Her yıl bir toplu açılış yaptık. 9'uncu toplu açılışımızı 30 Ağustos Zafer Bayramında yaptık. Şimdi 10'uncu toplu açılışına hazırlanıyoruz. Seçim öncesi onu da yapıp sizlerin karşısına alnı açık, başı dik şekilde çıkmayı istiyoruz" dedi.

Görev yaptığı süre içinde belediyeye siyaseti sokmadığını belirten Başkan Soner Çetin, "Biz hep hemşehirimize hizmeti ön planda tuttuk. Bize kim oy vermiş diye bakmadan herkese her kesime eşit ve adaletli hizmet götürdük. Bunun da karşılığını gördük ve partimizin 20 puan üzerinde oy aldık. Yerel seçimlerin atmosferi farklı olur. 31 Martta yine desteğinizi bekliyorum" diye konuştu.

Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin sorunlarını ve isteklerini dinledi. Daha çok spor tesisi isteyen mahalle sakinlerinin bu isteği üzerine Başkan Soner Çetin, spor tesisine uygun alan bulunması için talimat verdi.

Ardından devam eden asfalt çalışmalarını denetleyen Başkan Soner Çetin, mevsim şartları elverdiği ölçüde asfalt kaplama çalışmalarının ilçenin dört bir yanında süreceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Dörtler Mahallesi'nde Yoğun İlgiyle Karşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Dörtler Mahallesi'nde Yoğun İlgiyle Karşılandı - Son Dakika
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