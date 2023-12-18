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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Mola Evi'nde özel çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika
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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Mola Evi'nde özel çocuklarla bir araya geldi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, özel çocukların anneleri için hayata geçirilen Mola Evi'ni ziyaret ederek, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. Başkan Çetin, çocuklarla oyunlar oynayarak stresinden uzaklaştı ve annelerin memnuniyetini gördü.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Mola Evi\'nde özel çocuklarla bir araya geldi
18.12.2023 - 13:54,
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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, günün yoğun programından kısa bir süre uzaklaşarak Mola Evi'nde özel çocuklarla zaman geçirdi.

Başkan Çetin, özel çocukların anneleri için hayata geçirilen projelerden Mola Evi'ni ziyaret etti.

Oyun odasına geçen Başkan Soner Çetin, çocuklarla sohbet etti, oyunlar oynadı ve yoğun programlarının stresinden uzaklaştı.

Başkan Soner Çetin, ardından özel çocukların anneleriyle de sohbet etti. Onların Mola Evi ile ilgili düşüncelerini öğrenmek isteyen, herhangi bir istekleri olup olmadığını soran Başkan Soner Çetin, "Başkanım böyle bir projeyi hayata geçirdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Sayenizde çocuklarımızı buraya emanet edip kendimize zaman ayırabiliyoruz. Çok büyük bir eksikliği giderdiniz" cevabını aldı.

Özel çocukların anneleri, Mola Evi personelinin ve uzman kadrosunun da işlerini çok iyi yaptığını dile getirdi.

Başkan Çetin, "Sizlerin ne kadar fedakar olduğunuzu biliyorum. Sizler için yapsak azdır. Özel çocukların annelerine, ailelerine biraz olsun yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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