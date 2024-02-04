Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Sosyete Pazarı\'nı Ziyaret Etti

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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sosyete Pazarı'nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

Başkan Çetin, Yurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda kurulan Sosyete Pazarı'nı ziyaret etti. Pazarın girişinde meşale, konfeti ve sloganlarla karşılanan Başkan Çetin için "Soner Çetin nerede biz oradayız" ve "Çukurova'nın gururu Soner Çetin" tezahüratları yapıldı. Kadınlara gül ve karanfil veren Çetin, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.