 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Sosyete Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Sosyete Pazarı'nı Ziyaret Etti

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Sosyete Pazarı\'nı Ziyaret Etti

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda kurulan Sosyete Pazarı'nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşla sohbet etti. Kadınlara gül ve karanfil veren Çetin, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

04.02.2024 13:42  Güncelleme: 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sosyete Pazarı'nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

Başkan Çetin, Yurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda kurulan Sosyete Pazarı'nı ziyaret etti. Pazarın girişinde meşale, konfeti ve sloganlarla karşılanan Başkan Çetin için "Soner Çetin nerede biz oradayız" ve "Çukurova'nın gururu Soner Çetin" tezahüratları yapıldı. Kadınlara gül ve karanfil veren Çetin, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Soner Çetin, Çukurova, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Sosyete Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 14:52:11. #1.12#
SON DAKİKA: Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Sosyete Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement