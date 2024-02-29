Çukurova Belediyesi ile DİSK Genel İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi ile DİSK Genel İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Çukurova Belediyesi ile DİSK Genel İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Çukurova Belediyesi ile DİSK Genel İş Adana 2 Nolu Şube arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre, ücretlere yüzde 100 zam yapılarak en düşük kadrolu işçi maaşı 47 bin liraya çıkarıldı.

29.02.2024 11:26  Güncelleme: 11:40
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Çukurova Belediyesi ile DİSK Genel İş Adana 2 Nolu Şube arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre, ücretlere yüzde 100 zam yapılarak en düşük kadrolu işçi maaşı 47 bin liraya çıkarıldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "İşçilerimiz için ne yapsak azdır" dedi.

Başkan Çetin ve DİSK Genel İş Sendikası Adana 2 Nolu Şube Başkanı Serdar Çapar arasında kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Buna göre, ücretlere yüzde 100 zam yapılarak en düşük kadrolu işçi maaşı 47 bin liraya yükseltildi.

DİSK Genel İş Sendikası Adana 2 Nolu Şube Başkanı Serdar Çapar, imza töreninde şunları söyledi:

"Başkanımız Soner Çetin'e emekçi dostu yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye rekoru olan maaş artışı benim şube başkanlığı dönemine kısmet oldu. Olumlu yaklaşımlarından dolayı Başkan Soner Çetin ve diğer belediye yetkililerine teşekkür ediyorum."

Başkan Çetin de her zaman emekçinin yanında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İşçilerimiz için ne yapsak azdır. Akılcı yönetimle belediyeyi borç batağından kurtardık ve düze çıkardık. Artık işçilerimize daha fazla imkan sağlayabiliyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Her zaman işçimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Biliyorum ki onlar da bizim yanımızda olacaklar. 31 Mart'ta haklı davamızda işçilerimizle birlikte büyük zafer kazanacağız. İşçi kardeşlerimizle kazanacağız."

İşçi maaşlarında rekor artış yaptıklarını ekleyen Çetin, "Umuyorum ki bu yaptığımız artışlar diğer belediyelere de örnek olacaktır" ifadesini kullandı.

Kısa bir süre önce yine Çukurova Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası Adana 2 Nolu Şube arasında şirket işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmış ve en düşük şirket işçisi maaşı 35 bin liraya çıkarılmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çukurova Belediyesi ile DİSK Genel İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

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