Çukurova Belediyesi Kurban Bayramı'nda Halkın Huzur ve Refahını Sağlıyor - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi Kurban Bayramı'nda Halkın Huzur ve Refahını Sağlıyor

Çukurova Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda halkın huzur ve refahını sağlamak için gerekli önlemleri alıyor. Ekipler, kurban satış alanında denetimler yaparak kurallara uyulmasını sağlıyor ve hayvan sağlığını gözden geçiriyor.

12.06.2024 10:08
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Halkın huzur ve refah içerisinde Kurban Bayramı'nı geçirmesi için sorumluluk alanlarında gerekli önlemleri alan Çukurova Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa düzenlediği çalışmalarla kurban satış alanını hem denetliyor hem de uyarılarda bulunuyor.

100. Yıl Mahallesi'nde fuar alanı yanındaki kurban satış ve kesim alanında her gün incelemelerde bulunan belediye ekipleri, özellikle hayvan sağlığı ve temizliği konusunda hassasiyet gösteriyor.

Esnafa kurallara uyulması ve hijyen konusunda duyarlı olunması yönünde uyarılarda bulunan ekipler, kurbanlıkların küpe numaraları kontrol ederken veteriner hekimler de hayvan sağlığını gözden geçiriyor.

Denetimlerde satışı yapılan hayvanların belgeleri ve kayıtları inceleniyor, kurban satıcılarının uyması gereken kurallar ve satış noktasında olması gereken özellikler konusunda esnafa uyarılarda bulunuluyor.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay yaptığı açıklamada önce tüm Adanalıların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, neşe ve huzur içerisinde bu özel günü yaşamaları için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Başkan Kozay, vatandaşların oluşturulan satış ve kesim noktalarında kurbanlarını bayramın birinci ve ikinci günü 08.00 - 17.00 saatleri arasında, dini kurallara uygun olarak, sağlıklı ve hijyenik koşullarda kestirebileceklerini vurguladı.

Çukurova'da kurban satışı 100. Yıl Mahallesi Fuar Alanı yanındaki boş alanında gerçekleştirilirken, ücretsiz kurban kesim hizmeti ise Yurt Mahallesi Sosyete Pazarı İçi, Toros Mahallesi Semt Pazarı, Huzurevleri Mahallesi Semt Pazarı, Beyazevler Mahallesi Miraç Camii Karşısı ve yine Yüzüncüyıl Mahallesi Fuar Alanı yanındaki boş alanda ücretsiz olarak verilecek. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çukurova Belediyesi Kurban Bayramı'nda Halkın Huzur ve Refahını Sağlıyor - Son Dakika

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