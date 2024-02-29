Çukurova Belediyesi'nde Kadrolu İşçilere Yüzde Yüz Zam - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi'nde Kadrolu İşçilere Yüzde Yüz Zam

Çukurova Belediyesi\'nde Kadrolu İşçilere Yüzde Yüz Zam

Çukurova Belediyesi, kadrolu işçilere yaptığı toplu sözleşme ile ücretlere yüzde yüz zam yaparak en düşük kadro işçi maaşlarını 47 bin liraya çıkardı. Başkan Soner Çetin, işçilerin yanında olduklarını belirterek, diğer belediyelere de örnek olacaklarını söyledi.

29.02.2024 11:01  Güncelleme: 11:07
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Şirket işçilerinin ardından Çukurova Belediyesi'nde kadrolu işçiler de rekor oranda zam almanın sevincini yaşıyor. Çukurova Belediyesi imzaladığı toplu sözleşmeye göre ücretlere yüzde yüz zam yapılarak en düşük kadro işçi maaşları 47 bin liraya çıkarıldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "İşçilerimiz için ne yapsak azdır" dedi.

Çukurova Belediyesi'nde kadrolu işçilerin en düşük maaşı 47 bin lira oldu. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve DİSK Genel İş Sendikası Adana 2 Nolu Şube Başkanı Serdar Çapar, arasında kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Buna göre ücretlere yüzde yüz zam yapılarak en düşük kadrolu işçi maaşı 47 bin liraya yükseltildi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her zaman işçinin emekçinin yanında olduklarını belirterek, "İşçilerimiz için ne yapsak azdır. Akılcı yönetimle belediyeyi borç batağından kurtardık ve düze çıkardık. Artık işçilerimize daha fazla imkan sağlayabiliyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Her zaman işçimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Biliyorum ki onlar da bizim yanımızda olacaklar. 31 Martta haklı davamızda işçilerimizle birlikte büyük zafer kazanacağız. İşçi kardeşlerimizle kazanacağız" şeklinde konuştu.

İşçi maaşlarında rekor bir artış yaptıklarını açıklayan Başkan Soner Çetin, "Umuyorum ki bu yaptığımız artışlar diğer belediyelere de örnek olacaktır" ifadesini kullandı.

Kısa bir süre önce yine Çukurova Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası Adana 2 Nolu Şube arasında şirket işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmış ve yine rekor bir artışla en düşük şirket işçisi maaşı 35 bin liraya çıkarılmıştı. - ADANA

Kaynak: İHA

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