Çukurova Belediyesi Yaz Sezonunda 10 Bin Çocuğa Yüzme Eğitimi Verecek

Yerel

Çukurova Belediyesi Başkanı Emrah Kozay, yaz sezonunda 10 bin çocuğa yüzme eğitimi vermeyi hedeflediklerini belirterek, "Amacımız Çukurova'da yüzme bilmeyen çocuğumuzun kalmaması ve özellikle yaz aylarında kanallarımızda yaşanan üzücü olayların önüne geçmek" dedi.

Hayalpark Olimpik Yüzme Havuzu'nda sezon açılışı töreni Toros Mahallesi Muhtarı Sibel Polat ve birim amirleri ve kursiyer çocukların ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Başkan Kozay, 7-14 yaş arasındaki çocuklara temel yüzme eğitiminin ücretsiz olarak verildiğini belirterek, anne-babalara çocuklarını yüzme kurslarına göndermeleri çağrısında bulundu.

Karne hediyesi tadında oluşturulan yüzme eğitimi programıyla çocukların yüzmeyi eğlenerek öğreneceğini ifade eden Kozay, "Evlatlarımızın güzel zaman geçirirken spora olan ilgilerini de artırarak ve geleceğin sporcularının yetişmesi konusunda da ilk tohumları atıyoruz" diye konuştu.

Ücretsiz eğitimlere katılan çocukların 2 hafta soyunca 10 gün temel yüzme eğitimi aldığını ve 2 Mayıs'ta başlayan kayıtların devam ettiğini aktaran Başkan Kozay, bu sezon 10 bin çocuğa yüzme eğitimi vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Kanallarda yaşanan boğulma vakalarına dikkati çeken Başkan Kozay, "Amacımız yüzme bilmeyen çocuğun kalmaması ve özellikle yaz aylarında kanallarımızda yaşanan üzücü olayların önüne geçmek" ifadelerini kullandı.

Başkan Kozay konuşmasının ardından kurslara katılan çocuklarla ve aileleriyle selamlaştı. - ADANA