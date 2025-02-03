Cumayeri Belediye Başkanı Koloğlu Projeleri Yerinde İnceledi - Son Dakika
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Cumayeri Belediye Başkanı Koloğlu Projeleri Yerinde İnceledi

Cumayeri Belediye Başkanı Koloğlu Projeleri Yerinde İnceledi

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçe genelindeki projeleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeşil alanların artırılacağı müjdesini veren Koloğlu, halkın refah seviyesini yükseltmek amacıyla yürütülen projelerin hızla devam ettiğini açıkladı.

03.02.2025 12:45  Güncelleme: 12:47
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Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu. Projeleri yerinde inceleyen Başkan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçede yeşil alanları artıracaklarını belirten Koloğlu, "İlçemizin dört bir tarafında çalışmalarımız devam ediyor. Cumayeri'mizin görünümü değişecek" dedi.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçe genelinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Cumayeri Belediyesi tarafından kentin birçok bölgesinde devam eden çalışmaların son durumunu yerinde gördü. Saha Gezisine Şehrin Giriş Kapısı'ndan başlayan Koloğlu, çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Koloğlu, pazaryerinde Cumayeri Belediyesi ile Devlet Su İşlerinin ortaklaşa yapımına başladığı dere ıslah çalışmaları ve Hilal Tepe'de devam eden mescit inşaatında incelemelerde bulundu. Koloğlu'nun saha gezisi akşam saatlerine kadar sürdü.

Cumayeri'nde refah seviyesi artacak

Başkan Koloğlu'nun gezisinde proje temsilcileri de hazır bulundu. Devam eden projeler hakkında bilgi alan Koloğlu, projelerin en kısa sürede bitmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Çalışmalardan büyük memnuniyet duyan Koloğlu, "Bir idealle çıktığımız yolda, halkımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlayan hayallerimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Halkı nefes alabilecek

Cumayeri'nde yeşil alanları ve insanların nefes alabileceklerini mekan sayısını artıracaklarını belirten Koloğlu, "İstiyoruz ki insanlarımız sınırlı mekanların içine hapsolmasın. Evinden çıktığında yürüyüş yapabileceği, oturup dinlenebileceği ortamlar olsun. Maalesef Cumayeri'mizde böyle ortamların oldukça sınırlı sayıda olduğunu gördük. Halkımızın karşı karşıya kaldığı sorunları göz önüne aldığımızda bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri de kafamızı dinleyebileceğiz ortamlar. Bu eksiklikten yola çıkarak ekip arkadaşlarımızla hemen projelerimizi hazırladık. Projelerimizden biri olan Hilal Tepe'yi vatandaşlarımızın hizmetine soktuk" diye konuştu.

Cumayeri, yaşanabilir bir kent olacak

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını bildiren Koloğlu, "Bugün sahaya indik ve çalışmalarımızı yerinde inceledik. Gezimize sabah başladık, akşam bitirdik. Elbette, tüm projeleri incelemek bir güne sığmadı. Birçok mahallemizde de çalışmalar sürüyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Yaşanabilir bir Cumayeri yolunda emin adımlarla hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Mustafa Koloğlu, Cumayeri, Refah, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumayeri Belediye Başkanı Koloğlu Projeleri Yerinde İnceledi - Son Dakika

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