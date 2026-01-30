Başkan Koloğlu, seçimlerin hayırlı olmasını diledi

Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Aydın Garip ve beraberindeki heyet, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, yaklaşan esnaf ve sanatkarlar odası seçimleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Koloğlu, seçimlerin Cumayeri esnafı ve ilçemiz adına hayırlı olmasını temenni etti. Başkan adayı Garip ise nazik ev sahipliği dolayısıyla Koloğlu'na teşekkür ederek, seçilmeleri halinde esnaf ve sanatkarlara yönelik hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletildiği ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DÜZCE