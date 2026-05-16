Cumayeri\'nde Hıdırellez Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

DÜZCE (İHA) – Cumayeri'nde düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde vatandaşlar müzik, halk oyunları ve geleneksel yarışmalarla doyasıya eğlenirken, gerçekleştirilen etkinlikler büyük ilgi gördü.

Cumayeri'nde Hıdırellez Şenliği, Düzce Valiliği himayelerinde; Cumayeri Kaymakamlığı, Cumayeri Belediyesi, ilgili kurumların iş birliğinde gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Cumayeri Kaymakamı Şeyma Şendur, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gün boyu süren şenlikte vatandaşlar birbirinden renkli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı. Program kapsamında konserler ve halk oyunları gösterileri sahnelenirken, uçurtma şenliği de özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü. Etkinliklerde ayrıca halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma, balon patlatma ve sandalye kapma gibi geleneksel oyunlar düzenlendi. Katılımcılar yarışmalarda hem eğlendi hem de kıyasıya mücadele etti. Şenlik kapsamında gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğiyle de doğaya dikkat çekildi. Renkli görüntülere sahne olan Hıdırellez Şenliği, vatandaşların yoğun katılımıyla tamamlandı. - DÜZCE