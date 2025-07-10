Cumayeri\'nde Hilaltepe Mesire Alanı Açıldı: Spor Camiasının Duayenleri Bir Araya Geldi

DÜZCE (İHA) – Cumayeri'nde yapımı tamamlanarak hizmete alınan Hilaltepe Mesire Alanı, spor camiasının duayen isimlerini ağırladı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun girişimleriyle ilçeye kazandırılan Hilaltepe Mesire Alanı, her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Bu kapsamda, Türk spor camiasının duayen isimleri olan eski Süper Lig hakemleri, eski milli sporcular ve teknik adamlar Hilaltepe'de düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Eski milli futbolcu Metin Yıldız'ın da katıldığı programda spor camiası mensupları, mesire alanına hayran kaldı. - DÜZCE