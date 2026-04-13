Cumhur Çakır: Aşk Hikayesi ile Tırnak Sektörüne Adım Attı

13.04.2026 11:32
Muğla'da Cumhur Çakır, aşk hikayesiyle girdiği tırnak bakımında önyargıları aşıyor.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Cumhur Çakır, "bir aşk hikayesi" sonrasında başladığı tırnak bakımı ve protez tırnak sektöründe adeta önyargıları yıkarak yoluna devam ediyor.

Çakır, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yaklaşık 4-5 aydır sektörde olduğunu ve eğitimini aldığını ifade etti.

Tırnak bakımına nasıl başladığına ilişkin, "Birini çok seviyordum, bir aşk hikayesiyle başladı. Onunla sadece iletişim kurabilmek, onunla bir bağ kurabilmek, onunla bir vakit geçirebilmek, en azından bir sohbetin, bir şeyin vesilesi olmasıyla amacıyla başladı" diyen Çakır, "Şimdi hala 'devam ediyor musun, etmiyor musun' diye soru işaretleri olacak. Devam etmiyorum, olmadı diye de küsmedim" diye konuştu.

Erkek olduğu için zaman zaman eleştirilerle karşılaştığını belirten Çakır, şunları söyledi:

"Sonra eğitim aldığım arkadaşım sağ olsun bana çok destek oldu. Elimden geldiğince kendime 'Ümidini kaybetme, yapacaksın, başaracaksın' falan diyerek maketlerle başladım. Kendimi geliştirmek için gerçekten çok zaman kat ettim. Çok oje kırdım, çok maket kırdım, fırçalar kırdım. Ama bu sektörde ilerlemek için hırs ve azmim gerçekten benim için çok önemli."

İlk modelimi aldığımda bir sosyal medyada anketi yaptım, 'Tırnak yapmak istiyorum, ilk modelimizi arıyoruz' diye. Çok insanlar geldi. Erkek olduğum için tanışmak isteyenler oldu, görmek isteyenler oldu. Onlar sayesinde kendi el becerimi yavaş yavaş geliştirdiğimin farkına vardım."

Çakır, eğitimini tamamladıktan ve sertifikasını aldıktan sonra birçok yerden iş teklifi aldığını, ancak kendi adıyla kendi kariyerini yapmak istediğini ifade etti.

Çakır, "Ondan sonra ilk işletmemi tuttum, ilk müşterimi karşıladıktan sonra helal para derler ya, onu aldıktan sonra işlerim daha fazla artmaya başladı" dedi.

Tırnak bakımına gelen Güneş Dören ise "Erkek olduğu için biraz tereddütte kalmıştım. Ama sonrasında geldiğim için çok memnunum, işini gayet hakkıyla yapıyor. Bu tırnak için sadece kadınlar yapıyormuş gibi anlaşılıyor. Erkekler çok az. Muğla'da da zaten Cumhur Bey tek şu an. Ben işini hakkıyla verdiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

