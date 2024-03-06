Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Tosun, Bodrum'un şefleri ile buluştu
MUĞLA - Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Muğla Bodrum Aşçılar ve Pastacılar Derneği ile Tekne Aşçıları Derneği'nin başkan ve üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Ortakent'teki buluşmanın gündeminde, Bodrum'un üç aya sıkışan turizmi ve sektör çalışanlarının yaşadığı sorunlar vardı.
Bodrum'un her sektörde değerlendirilmesi gereken çok zengin, nitelikli bir insan kaynağına sahip olduğunu söyleyen Mehmet Tosun, "Sizler Bodrum mutfağının patronları, şeflerisiniz. Turizm sektörünün can damarısınız. Fakat biz hala nitelikli insan kaynağımızı Bodrum'da tutamıyoruz. Bugün bir turizm personelinin Bodrum'da ailesiyle birlikte yaşayabilmesi bu ekonomik şartlarda ne yazık ki çok zor. Biz işte bu sorunlara çözümle geliyoruz" dedi.
Hedef önce 5 ay, sonra 8 ay turizm!
Bodrum'un turizm sektörünü yavaşlatan ve aşağı çeken kronik alt ve üst yapı sorunlarını ivedilikle çözdükten sonra, başta turizm olmak üzere kamu ve özel sektörde çalışan dar ve orta gelirli personelin barınma ihtiyacını karşılayacaklarını anlatan Tosun, "Bunun için insiyatif aldık, göreve talip olduk. Bodrum'a hizmet etmek için 31 Mart tarihini iple çekiyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Bodrum'da. Önce belediyeyi kurumsallaştıracağız. Yerel kaynakları kullanabilen, hizmete dönüştüren bir belediye yapılanması öngörüyoruz. Ardından da turizm için projelerimizi derhal hayata geçireceğiz. Her 1 Nisan'da altyapı problemleri ortadan kalkmış, sokakları, peyzajı, aydınlatması ile tertemiz bir şehri turizmcilerimize teslim edeceğiz. Bununla eş güdümlü olarak Bodrum'un turizm çeşitliliğini artıracağız. Sadece gastronomi değil, spor turizmi başta olmak üzere doğa sporları gibi, adım adım turizmi 8 aya çıkaracağız. Biz bunu yaparsak ancak para kazanabiliriz. Sürdürülebilir bir turizmden söz edebiliriz. Üç ay çalışıp bir yıl o parayla idare eden başka bir sektör yok! Dünyada da bunun bir örneği yok" ifadelerini kullandı.
Belediye Meclis Üyesi adayları arasında TÜRSAB Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan gibi çok değerli turizmcilerin yer aldığını hatırlatan Tosun, göreve geldikleri takdirde TÜRSAB'ın hazırladığı "Gastronomi Merkezi" projesini de hayata geçireceklerini kaydetti. Tosun, "Yöresel yemeklerimizin tadıldığı, aşçılarımızın yetiştiği, Belediye ile iş birliği içinde istihdama yönelik çalışma yapılan bir merkez olacak burası. Sizler çok kıymetlisiniz. Yeteneklerinizin, bilginizin Bodrum turizmi ile buluşturulmasını sağlayacağız" dedi.
Sosyal konut projesi ile turizm çalışanlarına ev sözü
Turizm sektöründe çalışanların barınma ve konut sorunu yaşadığını da hatırlatan Mehmet Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim projemiz hazır, Sosyal konut projemizi, şehrin dışında Milas Bodrum arasındaki bir lokasyonda başlatacağız. İster otelde, ister teknede çalışın, Bodrum'da bir müddet sonra barınma sorunu başlıyor. Aile kurduğunuzda, aldığınız maaş kiraya yetmiyor, konut satın alamıyorsunuz. Sizlere, hem kiralık, hem de satın alınabilir konut seçeneği sunacağız. Aynı şekilde kamu personeli ve evi olmayan Belediye personeli de bu imkandan faydalanacak"
Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Şef Taner Kökten de mesleki anlamda yaşadıkları sıkıntıları, Bodrum'un turizm sektöründe çalışan personelin başta barınma olmak üzere yaşam şartlarını yakından ilgilendiren problemleri ve yerel yönetimlerden beklentilerini dile getirdi.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun seçim gezileri kapsamında aynı gün Bodrum Sivaslılar Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Tali Bayrakçı ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya gelerek, projelerini anlattı.
Dernek Başkanı Ahmet Tali Bayrakçı da, Bodrum İttifakı olarak 31 Mart seçim yarışına giren ekibin hazırladığı projeler konusunda görüşlerini dile getirdi. Bayrakçı, özellikle içme suyu temini ve yeni su kaynaklarının oluşturulması ile Bodrum'un artan trafik yükünü azaltacak Çevre Yolu gibi projelerin hayata geçmesini sabırsızlıkla beklediklerini anlatarak, Mehmet Tosun ve ekibine başarılar diledi. Tosun'a saha gezisinde Meclis Üyesi Adayları Rıza Karakaya, Nevzat Kanber, Yüksel Aslan, Zeynel Kılıç, Ayşen Kılıç Bozan, Özcan Altay ve Seha Ergene de eşlik etti.
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