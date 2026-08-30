Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Külliyede Kutladı - Son Dakika
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Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Külliyede Kutladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet erkanı ve üst düzey yetkililerin tebriklerini kabul etti. Törende bando marşlar eşliğinde askeri ve sivil personel de bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. Büyük Zafer'in 104'üncü yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katılan Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Buradaki törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu'nun marşlar seslendirdiği tören, başkentte görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Külliyede Kutladı - Son Dakika

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